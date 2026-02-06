Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
AA 06.02.2026 21:09

Londra polisi, Epstein bağlantılı eski Büyükelçi'nin soruşturması kapsamında iki adreste arama yaptı

Londra Polisi, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantıları bulunduğu bilinen İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson hakkında yürütülen soruşturma kapsamında iki ayrı adreste arama yapıldığını doğruladı.

Londra polisi, Epstein bağlantılı eski Büyükelçi'nin soruşturması kapsamında iki adreste arama yaptı
[Temsili Fotoğraf: AFP Arşiv]

Londra Metropolitan Polisi Teşkilatında Yardımcı Komiser Hayley Sewart, yaptığı yazılı açıklamada, merkezi uzman suçlar birimine bağlı ekiplerin, Wiltshire ve Camden bölgelerindeki iki adreste arama kararı uyguladığını bildirdi.

Sewart, bu aramaların, "kamu görevinde suistimal" suçlamalarına ilişkin yürütülen ve devam eden soruşturma kapsamında yapıldığını belirterek, soruşturmanın 72 yaşındaki bir erkekle bağlantılı olduğunu kaydetti.

Şüpheli hakkında şu aşamada herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığını ifade eden Sewart, soruşturmanın sürdüğünün altını çizdi.

Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmıştı

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın, Epstein'e "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Mandelson'ın Epstein'e gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

Yazışmaların ardından görevden alınan Mandelson'la ilgili daha sonra ortaya çıkan belgelerde ise Büyükelçi'nin, Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları yayımlanmıştı.

Mandelson ise bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.

Peter Mandelson, geçen hafta İşçi Partisi üyeliğinden, daha sonra da Lordlar Kamarası üyeliğinden istifa etmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için pişmanlık duyduğunu dile getirerek özür dilemişti.

