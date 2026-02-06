Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
Dünya
AA 06.02.2026 21:24

Trump'ın sosyal medyasından Obama ailesine yönelik "ırkçı" paylaşım kaldırıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, sosyal medya hesabındaki, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'ya yönelik "ırkçı" paylaşım silindi.

Trump'ın sosyal medyasından Obama ailesine yönelik "ırkçı" paylaşım kaldırıldı

Trump'ın Truth Social hesabında yayınlanan ve eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yı ormanda yaşayan maymunlar gibi gösteren "ırkçı video paylaşımı" tepkiler üzerine kaldırıldı.

Axios platformunda, Beyaz Saray'da çalışan ve gelişmelere aşina bir kaynağın, "Cumhuriyetçi meslektaşlarından da bu paylaşımın kaldırılması için 'çok sayıda' telefon aldığı" bilgilerine yer verildi.

ABD medyasının çeşitli kanallarında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray yetkililerinden biri, söz konusu paylaşımın bir personel tarafından yanlışlıkla paylaşıldığını savundu.

Trump'ın 2020 seçimlerinin oy makineleri aracılığıyla çalındığına dair iddialara yer veren videolu paylaşımının sonlarında, Obama çiftinin yüzlerinin maymun bedenlerine giydirildiği görülmüş, paylaşım çeşitli kesimlerden büyük tepki toplamıştı.

California Valisi Gavin Newsom'un medya ofisi tarafından ABD merkezli X firmasının sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Başkanın (Trump) iğrenç davranışı. Her bir Cumhuriyetçi bunu hemen şimdi kınamalı." ifadeleri yer almıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD medyasına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, Başkan Trump'ı Ormanın Kralı, Demokratları ise Aslan Kral'daki karakterler olarak tasvir eden bir internet mizah videosundan alınmıştır." ifadelerini kullanırken, bu paylaşımla ilgili tepkileri "sahte öfke" olarak değerlendirmişti.

Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott, söz konusu videoyu, “Beyaz Saray'dan gördüğüm en ırkçı şey.” sözleriyle eleştirmiş ve Trump'ı paylaşımı silmeye çağırmıştı.

Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yapan Ben Rhodes da X hesabından, Trump'ın paylaşımına tepki göstermişti.

Donald Trump ABD
