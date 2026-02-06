Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.02.2026 21:20

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması: 14 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması: 14 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri tamamlanan, aralarında Ali Kaya'nın da bulunduğu şüphelilerden 19'u tutuklama, 2'si adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, aralarında Ali Kaya'nın da olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

27 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etme" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Ali Kaya'nın da aralarında olduğu 21 zanlı gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
İstanbul Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Ankara'da tefecilik soruşturmasında 17 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:24
Trump'ın sosyal medyasından Obama ailesine yönelik "ırkçı" paylaşım kaldırıldı
21:11
Londra polisi, Epstein bağlantılı eski Büyükelçi'nin soruşturması kapsamında iki adreste arama yaptı
21:09
NASA astronotların akıllı telefon kullanmasına izin verecek
21:08
BM: Refah Sınır Kapısı üzerinden şu anda sadece insanların geçişine izin veriliyor
20:13
94,3 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
19:39
Ürdün Kralı 2. Abdullah Türkiye'ye geliyor
Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor
Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde 3 yılda yapılan çalışmaları paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde 3 yılda yapılan çalışmaları paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ