Çok Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.02.2026 22:30

Erzurum'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü

Erzurum'da, tır ile çarpışan SUV tipi araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü

Erzurum-Tortum kara yolu Akdağ Mahallesi mevkisinde, Ramazan Katılmış idaresindeki SUV tipi araç, sürücüsü belirlenemeyen yabancı plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü ile Nurtekin A, Erdem Ö. ve İbrahim Ö'nün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza yerine gelen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, ekiplerden bilgi aldı.

ETİKETLER
Erzurum Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Fren yerine gaza basınca sitenin bahçesine yuvarlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:48
New York Belediye Başkanı Mamdani, ICE polisinin kentin tesislerine erişimini sınırladı
22:40
NATO'dan 6 Şubat depremleri nedeniyle Türkiye'yle dayanışma mesajı
22:25
ABD'de yayınlanan belgelerde Epstein'in Putin ile görüşmeye çalıştığı ortaya çıktı
22:22
Fren yerine gaza basınca sitenin bahçesine yuvarlandı
21:24
Trump'ın sosyal medyasından Obama ailesine yönelik "ırkçı" paylaşım kaldırıldı
21:56
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması: 14 şüpheli tutuklandı
Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor
Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde 3 yılda yapılan çalışmaları paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde 3 yılda yapılan çalışmaları paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ