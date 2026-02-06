14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü park halindeki araçlara çarptı: 8 yaralı

Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde, babasına ait otomobili izinsiz alan Ali B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarparak takla attı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Ali B. ile 7 arkadaşı yaralandı.

Durumun bildirilmesiyle kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası korkarak olay yerinden kaçan yaralılardan M.T. ise yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta fenalaşması üzerine sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.