Gündem
AA 06.02.2026 18:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de depremzede aileyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de depremzede Solak ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de depremzede aileyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye ziyareti kapsamında Adnan Menderes Mahallesi Metin Tamer Sitesi'nde depremzede Hidayet Solak ve ailesinin yeni evine konuk oldu.

Solak ailesinin fertleriyle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de depremzede aileyi ziyaret etti

Erdoğan'a ziyaretinde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık da eşlik etti.

6 Şubat Deprem Osmaniye Recep Tayyip Erdoğan
