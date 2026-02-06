Çok Bulutlu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.02.2026 14:25

AB'den TikTok'a "bağımlılığa neden olma" suçlaması

Avrupa Birliği (AB), sosyal medya platformu TikTok'u, bağımlılığa neden olan tasarımı nedeniyle birlik dijital kurallarını ihlal etmekle suçladı.

AB'den TikTok'a "bağımlılığa neden olma" suçlaması

AB Komisyonu, TikTok'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında platformun Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiğine dair ön bulgulara ulaşıldığını duyurdu.

Açıklamada, sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, anlık bildirimler ve aşırı kişiselleştirilmiş öneri sistemi gibi özelliklere sahip olan TikTok'un bağımlılık yaratan tasarıma sahip olduğuna işaret edildi.

TikTok'un söz konusu bağımlılık yapıcı özelliklerinin, reşit olmayanlar ve savunmasız yetişkinler de dahil olmak üzere kullanıcılarının fiziksel ve zihinsel sağlığına nasıl zarar verebileceğini yeterince değerlendirmediği belirtilen açıklamada, platformun kompülsif davranışlara yol açabileceğini ve kullanıcıların öz denetimini azaltabileceği vurgulandı.

Açıklamada, "TikTok, bağımlılık yapıcı tasarımından kaynaklanan riskleri azaltmak için makul, orantılı ve etkili önlemler uygulamakta başarısız görünüyor." değerlendirmesi yapıldı.

AB Komisyonu'nun bu aşamada TikTok'un hizmetinin temel tasarımını değiştirmesi gerektiği görüşünde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, TikTok'un kendisini savunma hakkını kullanabileceği de kaydedildi.

Açıklamada, ön görüşlerinin onaylanması halinde komisyonun TikTok'a yönelik bir uyumsuzluk kararı alabileceği ve platforma toplam küresel yıllık cirosunun yüzde 6'sına ulaşabilecek seviyede para cezası kesebileceği anımsatıldı.

AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların katı kurallara uyması gerekiyor.

Avrupa Birliği, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor.

ETİKETLER
Avrupa Birliği TikTok Sosyal Medya
Sıradaki Haber
AB'nin yeni vize stratejisi Türk vatandaşlarını etkilemeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:04
Louvre soygununda hasar gören İmparatoriçe Tacı'nın son hali paylaşıldı
14:49
Rusya: ABD ile Yeni START Antlaşması'na ilişkin sorumlu davranılacağı konusunda anlayış var
14:45
UI/UX alanında uzmanlaşmak isteyenler için kapsamlı eğitim başlıyor
14:43
Kayseri-Malatya kara yolu ulaşıma kapatıldı
14:48
Antalya'da hortum seraları uçurdu, sel yolları kapattı
14:41
Türk Kızılay, deprem bölgesine desteklerini sürdürecek
Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler kabirleri başında anıldı
Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler kabirleri başında anıldı
FOTO FOKUS
Bakan Kurum, asrın inşaasının kahramanlarını paylaştı
Bakan Kurum, asrın inşaasının kahramanlarını paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ