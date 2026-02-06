Katil İsrail’in sınırlı geçiş izni verdiği Refah'tan 4. günde sadece 21 kişi Gazze'ye döndü

Aylar sonra yakınlarını kavuşmak isteyen çok sayıda Filistinli, saatler öncesinde Han Yunus'taki Nasır Hastanesi önüne geldi.

Gazze'ye dönenleri taşıyan otobüsün hastane önünde gelmesiyle yakınlarını bekleyenler büyük sevinç yaşadı. Yakınlarına kavuşanlar birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi kaynakları, Gazze’ye dönen 21 kişi arasında kadınlar ve çocukların yanı sıra, yurt dışında tedavi gören hastaların da bulunduğunu bildirdi.

Gazze'deki Filistin Kızılayı da dün Refah Sınır Kapısı'nın sınırlı şekilde ve İsrail'in sıkı kısıtlamaları altında açılmasının dördüncü gününde, Gazze Şeridi'nden 7 hasta ile 14 refakatçinin Mısır'a tahliye edildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, hastaların, Han Yunus'taki Kızılay'a ait tıbbi rehabilitasyon hastanesinde toplanarak seyahat etmeden önce gerekli tıbbi bakımlarının yapıldığı ifade edilmişti.

Gazze'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki Mısır sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı, 21 ay aradan sonra 2 Şubat Pazartesi günü iki yönlü şekilde "sınırlı" geçişlere açılmıştı.

İsrail basını Refah'tan sınır kapısı açıldıktan sonra her gün en az 50 kişinin Gazze'ye dönmesine izin verileceğini yazmıştı. Ancak kapının açıldığı 2 Şubat'tan beri girişine izin verilen Filistinlilerin sayısı söz konusu rakamın altında kaldı. Mısır basını ise İsrail ordusunun Gazze'ye dönmek isteyen Filistinlilerin bir kısmını geri çevirerek, bölgeye girişine izin vermediğini paylaştı.