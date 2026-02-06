UI/UX alanında uzmanlaşmak isteyenler için kapsamlı eğitim başlıyor

Toplam 44 saatlik kapsamlı eğitim programı, kullanıcı deneyimi ve arayüz tasarımına ilgi duyan profesyonelleri ve bu alanda kariyer hedefleyenleri bir araya getiriyor.

Eğitim, katılımcıların yalnızca estetik açıdan güçlü tasarımlar üretmesini değil, kullanıcıyı merkeze alan, işlevsel ve sürdürülebilir dijital deneyimler kurgulamasını hedefliyor.

Bu kapsamlı eğitim programına, alanında uzman olan UI/UX Tasarım Yöneticisi Burak Tahtacı rehberlik edecek.

Uygulama çalışmalarının da yapılacağı eğitim için katılımcıların bilgisayarlarında, Figma, Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator programlarının kurulu olması gerekiyor.

Kullanıcı odaklı UI/UX eğitiminde katılımcıları neler bekliyor?

Eğitim, 16 bölümden oluşuyor.

Kullanıcı odaklı tasarımın temelleri ile başlayan eğitim, UI/UX tasarımın prensipleri ile şekillenmeye başlayacak.

Güncel UI/UX tasarımları da eğitimde yer aldı.

Eğitimde, tasarım süreci adım adım anlatılacak ve iteratif tasarım yaklaşımına değinilecek.

Problem tanımlama ve analiz, fikir oluşturma, wireframe oluşturma, prototip oluşturma gibi başlıklar eğitimin önemli konuları arasında yer alıyor.

Geleceğin Tasarımcıları Sanal Sınıfta Yetişiyor

Kullanıcı testi, yeniden tasarlama ve iyileştirme, geri bildirim konularından oluşan eğitim programının ilerleyen bölümlerinde ekipler arası iletişim ve iş birliği konuları ele alınacak.

Eğitim sonunda katılımları teorik ve uygulama sınavları bekliyor.

Başarılı olanlar, TRT onaylı başarı belgesi almaya hak kazanacaklar.

Sanal sınıf ortamında, mobil kullanıma uygun olarak gerçekleştirilecek eğitime her yerden katılmak mümkün.

Eğitimin sanal sınıf ortamında ve sınırlı kontenjanla gerçekleştirilmesi, katılımcıların eğitmenle bire bir etkileşim kurabilmesine ve süreci daha verimli geçirmesine olanak tanıyor.

Kullanıcıyı önceleyen tasarımlar bu eğitimde şekilleniyor

Dijital ürünlerin başarısı yalnızca görsellikle değil, kullanıcıyı ne kadar doğru anladığıyla da ölçülür.

Bunun farkındalığıyla hazırlanan bu eğitim programı, katılımcılar için güçlü bir yol haritası çiziyor.

Katılımcılar, gerçek hayatta karşılaşacakları tasarım problemlerini çözebilecek donanıma sahip olabilecekler.

TRT Akademi’nin profesyonel eğitim dünyasında yer almak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.