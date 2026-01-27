TRT Akademi'de ekran önü eğitimi şubat ayında başlıyor

9 Şubat’ta başlayacak olan toplam 81 saatlik eğitim, TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Müze ve kampüs gezisinin de yapılacağı program, katılımcılara TRT’nin yayımcılık kültürünü yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Kontenjanın yalnızca 10 kişiyle sınırlı tutulması, bire bir geri bildirim ve yoğun uygulama imkânını öne çıkarıyor.

Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar TRT onaylı sertifika almaya hak kazanacaklar.

Uygulamalı spikerlik kursu ile mesleğe hazırlık

Diksiyon ile birleştirilmiş Spikerlik ve Sunuculuk eğitimi, ekran önüne çıkmaya hazırlananlar için oldukça kapsamlı bir şekilde hazırlandı.

Eğitim, konuşma hızı konusu ile başlayacak.

Ardından etkili konuşmaya yönelik uygulamalara ağırlık verilecek ve konuşma organları, nefes, vurgu, ulama gibi konular detaylandırılacak.

Eğitim, alanlarında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip iki önemli isim tarafından veriliyor.

TRT Spor spikerleri Hünkar Mutlu ve Eren Koca deneyimlerini eğitim sürecine taşıyacak.

Yayımcılığa güçlü adım TRT Akademi ile atılıyor

Söyleniş ve boğumlanma kusurlarının giderilmesi, metin okuma ve yorumlama çalışmalarıyla desteklenecek.

Beden dili, topluluk önünde konuşma ve anlatım teknikleriyle etkili sunum becerileri geliştirilecek.

Program ilerledikçe yayın öncesi hazırlıklar, stüdyo kuralları, sunum teknikleri ve yayında yapılan hatalar gibi mesleğin profesyonel yönleri ele alınacak.

TRT stüdyolarında spikerlik ve sunuculuk eğitimi

Eğitim kapsamında katılımcılar, TRT stüdyolarını aktif olarak kullanma imkânı da bulacak.

Katılımcılar, kamera karşısında duruş, mikrofon kullanımı, canlı yayın disiplini ve stüdyo içi koordinasyon gibi konularda deneyim kazanacak.

TRT’nin profesyonel teknik altyapısında yapılan bu uygulamalar, katılımcıların yayımcılık dünyasının temposunu ve çalışma koşullarını bire bir deneyimlemelerine olanak tanıyacak.

TRT Akademi’den profesyonel eğitim imkânı

Türkiye’nin en köklü yayın kuruluşu olan TRT, yıllara dayanan tecrübesini Akademi çatısı altında katılımcılar ile paylaşmayı sürdürüyor.

Spikerlik kursunun en büyük avantajı, mesleği kaynağında öğrenme fırsatı sunmasıdır.

TRT Akademi eğitimlerine katılmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilir.