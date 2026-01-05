TRT'den geleceğin editörlerine profesyonel eğitim

Toplam 26 saatlik yoğun bir eğitim takvimi ile planlanan program, TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Sınırlı kontenjanla yürütülecek eğitimde, katılımcılar bire bir öğrenme imkânı bulacak.

Alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip TRT profesyonelleri Ali Doğan ve Özlem Öztürk tarafından verilecek eğitim, sektörel birikimi doğrudan sınıf ortamına taşıyor.

Editörlükte uzmanlaşmak isteyenlere TRT Akademi'den özel eğitim

Eğitim süreci, televizyon haberciliğinde editörlük kavramının temel dinamikleriyle başlayacak. Katılımcılar, editörün haberin doğruluğu, dili, görsel uyumu ve yayın etiği üzerindeki sorumluluğunu ayrıntılı örneklerle inceleme fırsatı bulacak.

Programın ilerleyen aşamalarında editörün görevleri detaylandırılarak haber merkezindeki işleyiş tüm yönleriyle ele alınacak.

Haber editörlüğü başlığı altında metin kurgusu, haber dili, etik kurallar ve yayın öncesi kontrol süreçleri üzerinde durulurken, haberde güncellik konusu uygulamalarla aktarılacak.

Bu süreçte katılımcılar, gerçek yayın örnekleri üzerinden haber metinlerini inceleyerek redaksiyon ve denetim becerilerini geliştirme imkânı yakalıyor.

Haberi şekillendiren editörler TRT Akademi'de yetişiyor

Eğitimin yayın editörlüğüne ilişkin bölümünde bir bültenin baştan sona nasıl planlandığı, haber sıralamasının hangi kriterlere göre belirlendiği ve yayın akışının nasıl yönetildiği detaylı biçimde işleniyor.

Eğitimin ekran ve stüdyo görsellerine odaklanan bölümünde görüntü seçimi, görsel ile metin uyumu ve ekran estetiği konularının üzerinde durulacak.

Özel yayınlar başlığı altında ise son dakika haberciliği, kriz anlarında editörün rolü ve yayın sırasında alınan editöryal kararların etkileri örnek olaylar üzerinden değerlendiriliyor.

Teoriden uygulamaya editörlük eğitimi

Eğitimin son bölümünde haber denetimi ve redaksiyon uygulamalarına ağırlık verilerek katılımcıların edindikleri bilgileri pratiğe dökmeleri sağlanıyor.

Eğitim programı, 5 Şubat’ta teorik ve uygulamalı sınavlarla tamamlanacak. Böylelikle katılımcıların mesleki yeterliliklerini somut biçimde ortaya koymalarına olanak tanınacak.

Eğitim sonunda başarılı olanlara verilecek TRT onaylı sertifika ise katılımcılara medya sektöründe güçlü ve güvenilir bir referans sunuyor.

Yayımcılık dünyasının perde arkasında neler olduğuna dair bilgi edinmek isteyenler, eğitim fırsatlarından haberdar olmak için TRT Akademi sosyal medya hesaplarını ve trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.