TRT Akademi'de yeni dönem temel şan eğitimi başlıyor

Yüz yüze gerçekleştirilecek olan Temel Şan eğitimi, katılımcılara sesi bedenle birlikte kullanılan bir yapı olarak öğretmeyi amaçlıyor.

Toplam 31 saat sürecek olan eğitim programı, 6 Ocak 2026 tarihinde TRT Genel Müdürlüğünde başlayacak.

5 kişilik sınırlı kontenjanla planlanan eğitim, TRT Ses Sanatçısı İbrahim Semih Aşık tarafından verilecek.

TRT Akademi ile şan sanatında öne çıkın

Temel Şan eğitimi, sesi oluşturan fizyolojik yapıyı tanıtarak başlıyor.

Sesin nasıl oluştuğu ve hangi organların bu süreçte görev aldığı uygulamalı çalışmalarla ele alınıyor.

Katılımcılar, doğru duruş ve kas kontrolünün ses üzerindeki etkisini öğrenirken, yanlış duruş ve nefes alışkanlıklarının sesi nasıl olumsuz etkilediğini de deneyimleyerek fark ediyor.

Eğitimin önemli bir bölümünü oluşturan nefes çalışmaları ise şan tekniğinin temelini oluşturuyor.

31 Saatlik ses eğitimi katılımcılarını bekliyor

28 bölümden oluşan program süresince vokal tanımlar, ses grupları ve rezonans kavramları değerlendirilecek.

Ses sağlığını korumaya yönelik farkındalık çalışmalarıyla, özellikle uzun vadede sesi yıpratabilecek alışkanlıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Hafif ve orta düzeyde planlanan ses ve nefes egzersizleri, katılımcıların kendi başlarına da sürdürebilecekleri kişisel ısınma rutinleri oluşturmasına yardımcı olacak.

Eğitimin ilerleyen aşamalarında, belirlenen parçalarla çalışmalar yapılacak ve müzikal ifadenin geliştirilmesi sağlanacak.

Sertifikalı eğitim ile fark yaratma imkânı

Eğitim süreci, teorik ve uygulamalı sınavlarla tamamlanıyor.

Katılımcılar teorik sınavda, şan sanatına ilişkin temel kavramlardaki yetkinliklerini ortaya koyacaklar.

Edindikleri teknik bilgileri ve performans becerilerini ise uygulama sınavında sergileyecekler.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, TRT onaylı sertifika almaya hak kazanacaklar.

Opera sahnesinden konser salonlarına, korodan solo performanslara uzanan deneyimiyle İbrahim Semih Aşık’ın rehberliğinde yürütülen Temel Şan eğitimi, sesiyle kendini ifade etmek isteyen herkes için sağlam bir başlangıç noktası sunuyor.

Eğitim hakkında detaylı bilgi almak ve eğitime katılmak için trtakademi.com.tr adresini ziyaret edin.