Çok Bulutlu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.02.2026 16:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16-17 Şubat tarihlerinde sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’yı ziyaret edecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 16-17 Şubat tarihlerinde sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya’yı ziyaret edeceğini açıkladı.

Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan’la 16 Şubat günü gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, müteakiben, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’nin davetine icabetle 17 Şubat günü ziyaret edecekleri Addis Ababa’da temaslarda bulunacaktır.

Ziyaretler vesilesiyle, müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgelerin imzası da gerçekleştirilecektir."

ETİKETLER
Birleşik Arap Emirlikleri Burhanettin Duran Etiyopya Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakir İzzetbegoviç'i kabul etti
15:30
Su baskısı nedeniyle Dim Barajı'nın çevresindeki evler boşaltıldı
15:07
Bakan Fidan, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas ile görüştü
14:59
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
13:58
Türk boğazlarındaki gemi hareketliliği 84 bin 640'a ulaştı
13:47
ABD, müzakere sürecine rağmen İran'a karşı bölgedeki askeri varlığını artırıyor
Gazze’de çocuklar Ramazan’ı enkazlar arasında karşılıyor
Gazze’de çocuklar Ramazan’ı enkazlar arasında karşılıyor
FOTO FOKUS
Arabanın bagajında bırakılan 30 milyon dolar çalındı
Arabanın bagajında bırakılan 30 milyon dolar çalındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ