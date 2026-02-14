Çok Bulutlu 9.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 14.02.2026 17:04

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörsüz Türkiye kritik bir eşik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Suriye’de yaşanan son gelişmeler, Türkiye’nin milli huzur ve güvenliği, 'terörsüz Türkiye' hedefi ve bölgesel istikrarın tesisi açısından kritik bir eşik teşkil etmektedir." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörsüz Türkiye kritik bir eşik

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nda açıklamalarda bulundu.

“Terörsüz Türkiye” ve ”Terörsüz, İstikrarlı Bölge" hedeflerinin Türk milletinin kaderine aracısız sahip çıkma hamlesi olduğunu belirten Bahçeli, “Kim veya kimler bu hedefleri engellemek istiyorsa maksatlıdır. ‘Terörsüz Türkiye’ ve ‘Terörsüz Bölge’ hedeflerini sekteye uğratmayı amaçlayanlar Türkiye ve Türk milletinin hasımları yahut onların işbirlikçileridir” dedi.  

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Türkiye’nin bağımsız, kendi ayakları üzerinde duran, kurumsal olarak güçlenmiş, küresel ölçekte söz sahibi bir aktör hâline gelmesini hazmedemeyen zavallılardır. Ancak terörsüz Türkiye yolunda bir bir aşılan engeller sonucu alınan mesafe karşısında Terörsüz Türkiye’ye şaşı bakanlar, milli birliği sabote etmek için el ovuşturanlar ve İsrail’e kukla olanlar hepsi birden açığa düşmüştür.

Kırılganlıklar devam etse de artık Suriye terörden tamamen arındırılma aşamasına gelmiştir. Suriye Cumhuriyeti’nde üniter, tek Suriye yolunda yeni bir denklem, yeni bir yapı oluşmuştur. Terörün tasallutu sona ermiş, Suriye ikinci defa özgürleşmiş, bunun kazananı da tüm Suriye halkı olmuştur. 

Zira barış ve huzur ortamında herkes kazanacaktır. Suriye’de yaşanan son gelişmeler, Türkiye’nin milli huzur ve güvenliği, “Terörsüz Türkiye” hedefi ve bölgesel istikrarın tesisi açısından kritik bir eşik teşkil etmektedir.

Bu bağlamda, kapsayıcı, toplumsal uzlaşıyı önceleyen ve terör örgütlerinden arındırılmış “tek Suriye”nin inşası, söz konusu hedeflere doğrudan hizmet edecek stratejik bir zorunluluk olarak öne çıkmaktadır." 

Devlet Bahçeli Son Dakika Suriye Terörsüz Türkiye
