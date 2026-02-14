Emine Erdoğan'dan '22 Okula 22 Kütüphane' programına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TOGEM-DER tarafından yürütülen Okul Kütüphaneleri Projesi kapsamında hayata geçirilen 22 okul kütüphanesinin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

"İstanbul’da ve Türkiye'nin farklı illerinde okullara kazandırılan kütüphanelerin her birinin, en az 4 bin kitaptan oluşan zengin koleksiyonlarıyla birer bilgi hazinesi olduğunu belirten Erdoğan, kütüphanelerin öğrencilerin hayal gücünü besleyen, düşünce dünyasını genişleten ve merakını diri tutan, yaşayan öğrenme merkezleri olduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Modern kütüphanecilik anlayışıyla tasarlanan bu alanların, milletimize ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki kütüphanelerden istifa eden öğrencilerimiz, okuma alışkanlığı kazanacak, araştırma ve eleştirel düşünme becerilerini güçlendirecek, dijital okuryazarlıklarını geliştirecek. İyiliği çoğaltmayı ilke edinen TOGEM-DER’in bu anlamlı projesine katkı sunan Milli Eğitim Bakanlığımıza, tüm paydaşlara ve değerli hayırseverlere şükranlarımı sunuyorum."