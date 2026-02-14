Parçalı Bulutlu 7.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 14.02.2026 18:21

MİT Başkanı Kalın, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC) katıldı.

MİT Başkanı Kalın, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MSC'ye katılan Kalın, konferansta, ikili ve bölgesel konular, İran, Gazze, Suriye, Kuzey Afrika, istihbarat diplomasisi, terörle mücadele, yasa dışı göç, siber güvenlik konularında yabancı muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

62. Münih Güvenlik Konferansı

Savunma ve dış politika alanında dünyanın önde gelen platformlarından 62. Münih Güvenlik Konferansı ikinci gününde Münih’te devam ediyor.

Konferansa katılan liderler ve üst düzey yetkililer, oturumlara katılıyor.

Güvenlik ve küresel gelişmelerin ele alındığı konferans yarın sona erecek.

ETİKETLER
İbrahim Kalın MİT Almanya
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan'dan '22 Okula 22 Kütüphane' programına ilişkin paylaşım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:44
Aksaray'da küçükbaş hayvancılığa dev destek
19:18
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
19:19
Mehmetçikten 'Sabahat teyzeye' teşekkür: Emanetin evlatlarının başının tacıdır
18:17
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
18:12
Emine Erdoğan'dan '22 Okula 22 Kütüphane' programına ilişkin paylaşım
19:44
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörsüz Türkiye kritik bir eşik
Gazze’de çocuklar Ramazan’ı enkazlar arasında karşılıyor
Gazze’de çocuklar Ramazan’ı enkazlar arasında karşılıyor
FOTO FOKUS
Mehmetçikten 'Sabahat teyzeye' teşekkür: Emanetin evlatlarının başının tacıdır
Mehmetçikten 'Sabahat teyzeye' teşekkür: Emanetin evlatlarının başının tacıdır
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ