Ankara
Sciencealert 14.02.2026 17:01

Mısır’da 10 bin yıllık geçmişi olan arkeolojik saha keşfedildi

Sina Yarımadası’nda bulunan devasa bir kaya oluşumunda, tarih öncesi devirlerden İslamiyet dönemine kadar uzanan 10 bin yıllık sanat eserleri ve semboller gün yüzüne çıkarıldı.

Mısır’da 10 bin yıllık geçmişi olan arkeolojik saha keşfedildi

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, Umm Irak Platosu'nda daha önce izine rastlanmamış 100 metre uzunluğunda devasa bir arkeolojik saha keşfetti. 10.000 yıllık bir geçmişe sahip olan bu alan, insanlık sanatının ilkel dönemlerinden modern yazılı döneme kadar nasıl evrildiğini tek bir noktada gösteriyor.

Doğal kaya sığınağının tavanında, 10 bin yıl öncesinin izlerini taşıyan kırmızı pigmentli hayvan figürleri ve sembollerin yanı sıra, ilerleyen dönemlere ait Nabati dili ve Arapça kitabeler yer alıyor. Bu çeşitlilik, bölgenin tarih boyunca farklı medeniyetler tarafından kesintisiz bir sığınak olarak kullanıldığını kanıtlıyor.

Sığınak içerisinde bulunan antik ocak kalıntıları ve taş bölmeler, buranın on bin yıl boyunca insan toplulukları için güvenli bir liman olduğunu doğruluyor. Yetkililer, bu keşfin Mısır'ın antik tarih haritasına eklenen en kritik halkalardan biri olduğunu ve bölgenin tam anlamıyla "doğal bir müze" niteliği taşıdığını vurguladı.

