Çok Bulutlu 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.02.2026 16:56

Zelenski: Ukrayna, gerçek barışı getirecek bir anlaşmaya hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın sona erdirilmesi için ülkesine ve Avrupa'ya gerçek barışı sağlayabilecek bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu bildirdi.

Zelenski: Ukrayna, gerçek barışı getirecek bir anlaşmaya hazır

Zelenski, 62. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde düzenlenen güvenlik konulu panelde yaptığı konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Savaşın sona erdirilmesi için diplomasi çalışmalarının sürdüğünü aktaran Zelenski, "Ukrayna, bu müzakerelerin başarılı olması için her şeyi, gerçekten her şeyi yapacak." dedi.

Savaşın bitirilmesi için gerçek barışı sağlayabilecek bir anlaşmanın yapılması gerektiğini vurgulayan Zelenski, "Ukrayna, bizim için Avrupa için gerçek barışı getirecek bir anlaşmaya hazırdır ve bu savaşın sona erdirilebileceğinden eminim." diye konuştu.

Zelenski, Avrupa'nın halihazırda üçlü müzakereler masasında yer almamasının doğru olmadığını belirterek "Amerikalılar sık sık tavizler konusunu gündeme getiriyor. Maalesef bu tavizler, çoğu zaman Rusya değil sadece Ukrayna bağlamında tartışılıyor." ifadelerini kullandı.

"Savaş, beklemediğimiz kötülük biçimlerini ortaya çıkarıyor"

Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da yeni toprakları işgal etmek istediğini savunarak "(Putin) Kendini bir kral olarak görüyor olabilir ama aslında savaşın kölesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerlediği her kilometre toprak için büyük kayıplar verdiğini belirten Zelenski, şöyle devam etti:

"Rus ordusu için bir metre toprağın bedeli 156 askerdir. Savaş, beklemediğimiz kötülük biçimlerini ortaya çıkarıyor ve ne kadar uzun sürerse saldırgan o kadar çok kaynak elde eder."

"Saldırılardan hasar görmeyen tek bir elektrik santralimız bile kalmadı"

Ukraynalı lider Zelenski, Rus ordusunun ülkesine yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'da enerji altyapısını ağırlıklı olarak hedef almaya devam ettiğini belirterek "Ukrayna'da, Rus saldırılarından zarar görmemiş tek bir elektrik santrali bile kalmadı." dedi.

Zelenski, daha fazla hava savunma füzelerine ihtiyaç duyduklarını ifade ederek "Hava savunmamız, müttefiklerimiz tarafından pazar günü bize teslim edilen füzeleri, perşembe gecesi itibarıyla hava sahamızı korumaya başladı." diye konuştu.

"Avrupa cephesini Ukraynalılar tutuyor"

Zelenski, cephede savaşan Ukraynalıların aynı zamanda Avrupa'nın da güvenliği için mücadele ettiğini vurguladı.

Ukrayna'nın güçlü orduya sahip olduğunu kaydeden Zelenski, "Avrupa cephesini Ukraynalılar tutuyor. Bağımsız bir Polonya ve özgür Baltık devletleri, halkımızın arkasında duruyor." ifadelerini kullandı.

NATO'nun Ukrayna'nın ordusuna ihtiyaç duyduğunu belirten Zelenski, "Ukrayna ordusu gibi bir orduyu NATO'nun dışında tutmak mantıklı değil. Bu, Putin'in değil, sizin vereceğiniz karar olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"Seçim için ateşkes gerekli"

Zelenski, Ukrayna'da devlet başkanı seçimlerinin yapılabilmesi için önce ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'yı ateşkes yapmaya zorlayabileceğini vurgulayan Zelenski, "Eğer Amerikalılar ve Rusya, Ukrayna'da seçim istiyorsa buna açığız." dedi.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
ABD, müzakere sürecine rağmen İran'a karşı bölgedeki askeri varlığını artırıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:23
MİT Başkanı Kalın, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı
18:17
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
18:12
Emine Erdoğan'dan '22 Okula 22 Kütüphane' programına ilişkin paylaşım
17:40
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörsüz Türkiye kritik bir eşik
17:09
Mısır’da 10 bin yıllık geçmişi olan arkeolojik saha keşfedildi
17:03
Emine Erdoğan: Millet Kütüphanesi kütüphanecilik alanında yeni bir dönemin miladı oldu
Gazze’de çocuklar Ramazan’ı enkazlar arasında karşılıyor
Gazze’de çocuklar Ramazan’ı enkazlar arasında karşılıyor
FOTO FOKUS
Arabanın bagajında bırakılan 30 milyon dolar çalındı
Arabanın bagajında bırakılan 30 milyon dolar çalındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ