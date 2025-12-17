Duman 7ºC Ankara
TRT Akademi
TRT Haber 17.12.2025 12:11

Aralık ayında spikerlik ve sunuculuk eğitimi yeniden başlıyor

TRT Akademi, Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımını merkezine alan spikerlik kursunun aralık ayı ikinci grup takvimini duyurdu. Diksiyon eğitimiyle birleştirilmiş kapsamlı program, katılımcılarına hem teorik hem uygulamalı güçlü bir eğitim deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Toplam 81 saat sürecek eğitim, 22 Aralık 2025'te başlıyor.

Aralık ayında spikerlik ve sunuculuk eğitimi yeniden başlıyor

Eğitim, TRT Genel Müdürlüğünde yüz yüze gerçekleştirilecek ve dersler boyunca alanında uzman iki isim, Hünkar Mutlu ile Erdoğan Arıkan, adaylara mesleğin tüm inceliklerini aktaracak.

Eğitimin sonunda katılımcılar, 13 Ocak'ta yapılacak teorik sınavın ardından 14, 15 ve 16 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek uygulama sınavlarında canlı yayın atmosferine uygun performanslar sergileyecekler.

TRT Akademi'nin Etkili ve Güzel Konuşma "Temel Diksiyon" yüz yüze eğitimini başarıyla tamamlayanlar sadece Spikerlik ve Sunuculuk eğitimine kayıt yaptırabilecekler.

TRT Akademi'den 81 saatlik dev program

Kontenjanın yalnızca 10 kişiyle sınırlandırıldığı spikerlik kursunda katılımcıları yoğun bir program bekliyor.

Kapsamlı bir içerikle hazırlanan bu program; sözlü iletişimden beden diline, konuşma hızından sunum tekniklerine, yayın hatalarından çalışma yöntemlerine kadar yayımcılığın her aşamasını kapsayan 25 bölümden oluşuyor.

Eğitimin ilk günlerinde nefes, ses, vurgu, tonlama, boğumlanma ve Türkçenin ses özellikleri üzerine uygulamalı eğitimler verilecek. Katılımcılar metin çalışmaları, yayın öncesi hazırlıklar, topluluk önünde konuşma ve yayında beden dili gibi alanlarda derinlemesine bilgi edinecekler.

Söyleniş kusurlarından yerleşik yanlışlara, stüdyo kurallarından anlatım bütünlüğüne kadar pek çok ayrıntıyı uygulamalı çalışmalarla öğrenme fırsatı yakalayacaklar.

Eğitim, sunuculuk ve spikerlik mesleğine adım atmak isteyenlere güçlü bir başlangıç vadediyor.

TRT, yayın dünyasının kapılarını yeni adaylara açıyor

Metin çalışmaları, pratik sunum ve canlı yayın uygulamalarıyla zenginleştirilen spikerlik kursu; sahne hakimiyeti, akıcı anlatım ve profesyonel duruş gibi yayımcılık disiplininin vazgeçilmez unsurlarını pekiştirmeyi amaçlıyor.

TRT'nin gerçek yayın stüdyolarında uygulamalı sunum ve haber okuma denemeleri gerçekleştirilecek.

Adaylar, profesyonel stüdyo ışıklarının altında, kamera karşısında ve yayın ekipmanlarıyla bire bir çalışarak gerçek yayımcılık atmosferine adım atacak.

Program, TRT'nin yayımcılık geleneğini yakından tanıma fırsatı sunan müze ve kampüs gezisiyle daha da anlam kazanacak.

Sınırlı kontenjanla açılan eğitime katılım fırsatı sürüyor

TRT Akademi, ekran önüne yönelik eğitimleri ile güçlü bir altyapı sunuyor.

Yayımcılığın profesyonel standartlarına hakim, öz güveni yüksek ve etkili sunumlar yapabilen yeni nesil spiker ve sunucular yetiştirmeyi hedefleyen TRT Akademi'nin eğitimlerine katılmak oldukça kolay.

Eğitimlere katılmak ve isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret ederek bilgi alabilir.

