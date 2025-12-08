Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
TRT Akademi
TRT Haber 08.12.2025 16:10

TRT Akademi’den sinemaya ilgi duyanlara özel eğitim

Sinema sektöründe başarı, yalnızca güçlü bir senaryo ya da etkileyici bir yönetmenlikle sınırlı değil; aynı zamanda doğru pazarlama, hedef kitleye ulaşma stratejileri ve etkili dağıtım planlamasıyla da şekilleniyor. TRT Akademi, bu sürecin tüm aşamalarını kapsayan yeni bir programla sinema profesyonellerini online eğitimde bir araya getiriyor.

TRT Akademi’den sinemaya ilgi duyanlara özel eğitim

Sadece 10 kişilik kontenjanla sınırlı olan bu özel programa katılmak isteyenlerin, başvuru sırasında eğitime katılma motivasyonlarını anlatan en fazla bir sayfalık bir mektup sunmaları gerekiyor.
Bu mektup, katılımcının sinema ve pazarlama dünyasına bakışını ve hedeflerini ortaya koyacak.

Eğitim, TRT’nin deneyimli Festival Koordinatörü Esra Demirkıran tarafından verilecek.

Pazarlama stratejisinden festival yolculuğuna he şey bu eğitimde

Katılımcıları, 14 saatlik yoğun bir online eğitim programı bekliyor.

Dersler, 16-30 Aralık 2025 tarihlerinde 19.00–21.00 saatleri arasında çevrim içi olarak yapılacak.

Program sonunda 6 Ocak 2026’da teorik, 7 Ocak 2026’da ise uygulama sınavı gerçekleştirilecek.
Başarılı olan katılımcılar, TRT Akademi’den belge almaya hak kazanacak.
Eğitim, mobil erişim kolaylığı sayesinde her yerden takip edilebilecek.

Filmler nasıl tanıtılır, festivallerde nasıl parlar?

Programda, film pazarlama sürecinin temellerinden festival stratejilerine kadar birçok önemli konu ele alınacak.

Katılımcılar, bir filmin tanıtımında yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medyanın nasıl etkin kullanılacağını, fragman ve poster gibi tanıtım materyallerinin hangi aşamalarda devreye girdiğini, sponsorluk ve ürün yerleştirme stratejilerinin nasıl planlandığını uygulamalı olarak öğrenecek.

Eğitimde ayrıca, izleyici ve hedef kitle tasarımı, film festivallerinin tanıtımdaki rolü, satış ve dağıtım şirketleriyle ilişkiler, arthouse ve ana akım filmlerin pazarlama yöntemleri gibi konular üzerinde durulacak.

Katılımcılar, gerçek örnekler üzerinden atölye çalışmaları da yaparak öğrendiklerini pekiştirecek.

TRT Akademi’den sinemaya yön veren eğitim

TRT Akademi’nin düzenlediği bu online eğitim hem sinema sektöründe kariyer hedefleyen genç profesyoneller hem de bağımsız yapımcılar için büyük bir fırsat sunuyor.

Katılımcılar, sektörel dinamikleri öğrenirken, film projelerini ulusal ve uluslararası ölçekte nasıl konumlandırabileceklerine dair bakış açıları geliştirecekler. Bu eğitimin sonunda yalnızca teorik bilgi değil, aynı zamanda bir filmin yaşam döngüsünü yönetebilecek uygulamalı becerilere sahip olacaklar.

Sinemanın görünmeyen yüzünü TRT Akademi ile keşfedin

TRT Akademi, “sinema” kategorisinde gerçekleştirdiği eğitimlerle bu alana ilgi duyanlara rehber oluyor. Film Pazarlama, Festivaller ve Dağıtım eğitimi de bu vizyonun önemli bir parçası olarak, sinemanın üretimden izleyiciye uzanan tüm süreçlerini profesyonel bir çerçevede ele alıyor.

TRT Akademi’nin yol gösterici eğitimlerinde yer almak için trtakademi.com.tr adresini tıklayın.
 

TRT TRT Akademi Sinema
