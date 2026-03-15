Açık 3.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 15.03.2026 03:05

Trump: İran ile anlaşma için şartlar henüz yeteri kadar iyi değil

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma yapmaya henüz hazır olmadığını söyledi. Trump, "İran ile anlaşma için şartlar henüz yeteri kadar iyi değil" dedi.

İran savaşına ilişkin soruları cevaplandıran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni dini liderinin öldüğü iddialarının söylenti olduğunu belirterek, "Hayatta mı, değil mi, bilmiyorum. Şu ana kadar kimse onu gösteremedi" dedi. 

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyip döşemediği sorusuna ise "Net değil" cevabını verdi.

İran'a yönelik saldırılara da değinen Trump, İran füze ve İHA üretim tesislerinin büyük ölçüde devre dışı bırakıldığını, 2 gün içinde tamamen imha edileceğini kaydetti.

ABD'nin Hark Adası'na düzenlendiği saldırılarda adanın büyük bölümünün yıkıldığını ancak adayı eğlencesine birkaç kez daha vurabileceklerini belirtti.







 

ETİKETLER
Donald Trump ABD İran
Sıradaki Haber
ABD medyası, İsrail'in füze savunma mühimmatlarının "kritik derecede azaldığını" iddia etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:27
İsrail'in füze stoklarında "büyük eksiklik" olduğunu ABD'ye ilettiği iddia edildi
03:38
İsrail'in güneyinde sirenler çaldı
01:51
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "El-Kanun fi't-Tıbb" kitabını hediye etti
01:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafikte iftariyelik dağıtan AK Gençlik üyeleriyle karşılaştı
01:03
ABD medyası, İsrail'in füze savunma mühimmatlarının "kritik derecede azaldığını" iddia etti
00:59
İletişim Başkanı Duran, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
FOTO FOKUS
Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı
Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ