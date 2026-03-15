Gündem
TRT Haber 15.03.2026 00:53

İletişim Başkanı Duran, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. İftar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran "Bizler medyamızın tüm unsurlarıyla şeffaf, hızlı ve etkili bir iletişim yürütmek için gayretimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli basın mensuplarımızla İstanbul’da düzenlediğimiz iftar programında bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duydum" dedi.

Duran paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak devletimizin faaliyetlerini, politikalarını ve vizyonunu kamuoyuna doğru ve sağlıklı bir şekilde anlatmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte haberin doğru, hızlı ve güvenilir bir şekilde aktarılması büyük önem taşıyor.

Bu noktada basın mensuplarımızın katkıları son derece kıymetli. Özellikle son savaş sürecinde basın mensuplarımızın ortaya koyduğu performansın oldukça başarılı olduğunu ifade etmek isterim.

İletişim Başkanlığı olarak basın mensuplarıyla sürekli temas hâlinde olmak ve onların yaşadığı sorunlara çözüm üretmek bizim için büyük önem taşıyor.

Basın mensuplarının özlük haklarının güçlendirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve medya sektörünün sürdürülebilirliği açısından önem taşıyan reklam alanındaki yapının daha sağlıklı işlemesi için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz.

Bizler medyamızın tüm unsurlarıyla şeffaf, hızlı ve etkili bir iletişim yürütmek için gayretimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." 

