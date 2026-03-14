Açık 5.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 14.03.2026 23:31

Bakan Göktaş'tan 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne imza çağrısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, vatandaşları sivil bir inisiyatifle hazırlanarak kamuoyuna sunulan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni imzalamaya davet etti.

Bakan Göktaş'tan 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne imza çağrısı

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"ne verdikleri önemi ve sözleşmenin gerekliliğini anlattı.

Ayrıca paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleşmeyi ilk imzalayanlardan biri olduğunu belirten Göktaş, tek gayenin dijital dünyanın risklerine karşı çocukları korumak ve onları daha bilinçli bireyler olarak yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Paylaştığı video ile velileri, öğretmenleri ve çocukları sözleşmeyi imzalamaya davet eden Göktaş, "Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg kendi platformunda kendi çocuğunun yüzünü kapatarak paylaşıyor. Peki neden bizim çocuklarımız konusunda bu kadar hassas değil? Snapchat'in kurucusu haftalık çocuğuna sadece 1,5 saat ekran süresi tanıyor. Netflix'in CEO'su 'En büyük rakibimiz uykudur.' diyor. Yani bizim çocuklarımızın bu platformlarda daha uzun süre kalmaları için çabalarken kendi çocuklarını bunlardan uzak tutmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Söz konusu platformların çocuklar için daha güvenli alanlar olması için çalıştıklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, yaşınıza uygun olmayan içeriklerle karşılaşmanızı, sosyal medyada tanımadığınız insanların size ulaşmasını, size zarar vermelerini engellemeye çalışıyoruz. Tam da bu sebeple ilk imzacılardan birinin Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğu Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni çok önemsiyoruz. Şunu söyleyeyim biz çocuklarımızın teknolojiyi etkin kullanmalarını çok önemsiyoruz. Teknofest'ler, DENEYAP atölyeleri, TÜBİTAK yarışmaları, startup destekleri ve çocuklarımıza yönelik pek çok teknolojiye yönelik etkinlikleri destekliyoruz. Burada amacımız çocuklarımızı teknolojiyi doğru bir şekilde kullanmalarını sağlamak ve onları zihinsel, psikolojik, gelişimsel olarak zararlı olan içeriklerden korumak."

ETİKETLER
Mahinur Özdemir Göktaş Çocuk Dijital Çağ
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:59
Bakan Çiftçi: Terörsüz bir Türkiye demek, daha güçlü bir Türkiye demektir
23:39
ABD ve İsrail, İsfahan'da sanayi bölgesine saldırdı: 15'ten fazla kişi öldü
23:36
Devlet Bahçeli: Türkiye, yön tayin eden devlet olma iradesine ve tarihi kapasiteye sahiptir
23:10
Burhanettin Duran: Savunma sanayimiz yeni bir eşiği daha geride bırakıyor
21:46
Kütahya'da 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 442 bin lira ceza
22:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık sistemimiz hiç olmadığı kadar güçlü
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
FOTO FOKUS
Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı
Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ