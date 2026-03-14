Gündem
TRT Haber 14.03.2026 22:36

Burhanettin Duran: Savunma sanayimiz yeni bir eşiği daha geride bırakıyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, savunma sanayiinin yerli ve milli mühendisliğin gücüyle her geçen gün yeni bir eşiği daha geride bıraktığını belirterek, "K2 Kamikaze İHA, yüksek menzil ve etkin harp başlığıyla sahada yeni nesil bir kuvvet çarpanı olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze insansız hava aracına (İHA) ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayiinin, yerli ve milli mühendisliğin gücüyle her geçen gün yeni bir eşiği daha geride bıraktığını vurgulayan Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yapay zeka destekli otonom sürü kabiliyetleri, görüntü tabanlı seyrüsefer ve hedefleme teknolojileriyle geliştirilen K2 Kamikaze İHA, yüksek menzil ve etkin harp başlığıyla sahada yeni nesil bir kuvvet çarpanı olarak öne çıkıyor. Bu başarıda emeği geçen tüm mühendislerimizi ve teknik ekipleri canıgönülden tebrik ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nda savunma sanayimizdeki atılımları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Baykar Burhanettin Duran İnsansız Hava Aracı (İHA) Savunma Sanayii
