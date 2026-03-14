Gündem
TRT Haber 14.03.2026 16:10

Devlet Bahçeli'den tarihçi ve yazar İlber Ortaylı için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, "Türk milletinin yetiştirdiği muhterem ve müstesna ilim insanı, kalemiyle ve kelamıyla tarih şuurunun oluşmasında ve olgunlaşmasında muazzam hizmetleri bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamızı kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Maşeri vicdanda her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır"

Ortaylı'nın Türk düşünce hayatının mütefekkir ve münevver simalarından birisi olduğuna vurgu yapan Bahçeli, şunları kaydetti;

Türk tarihinin derinliklerine nüfuz etmeyi başarmış, aynı zamanda bunu anlaşılabilir dil ve üslup maharetiyle anlatmayı, tanıtmayı ve takdim etmeyi muhtevalı müktesebat hüneriyle ikmal ve ifa etmiş bir değerli şahsiyetti. Alimin ölümü alemin ölümü diye tanımlansa da; bu tarih alimimiz eserleriyle, sözleriyle, öğütleriyle ve öngörüleriyle maşeri vicdanda her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır.

Merhum Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailesine, Türk akademik hayatına, elbette aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun diyorum.

