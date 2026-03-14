Gündem
TRT Haber 14.03.2026 15:27

Adana merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 tutuklama

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen "yasa dışı bahis" operasyonlarında, hesaplarında 4,5 milyar lira işlem hacmi tespit edilen 28 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı.

Adana merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 tutuklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

4,5 milyar liralık dev işlem hacmi

Siber suçlarla mücadele ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi. Sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis reklamı yaparak haksız kazanç sağlayan şebekenin, kullanıcıları bu sitelere yönlendirerek vatandaşları dolandırdığı da tespit edildi.

Operasyon kapsamında incelenen hesaplarda toplam 4,5 milyar Türk Lirası tutarında işlem hacmi olduğu saptandı.

Operasyonla şüphelilere ait; 2 bin 251 banka hesabı, 13 kripto varlık hesabı ve 34 farklı elektronik para ödeme hizmetleri kuruluşu hesabına el konuldu.

Baskınlarda gözaltına alınan 28 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 24’ü "yasa dışı bahis oynatmak ve aracılık etmek" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Bahis Uyuşturucu
Bakan Memişoğlu: Hekimlik bir ömrü şifaya, insana ve sevgiye adamaktır
