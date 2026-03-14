Çok Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.03.2026 14:46

14 il için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde gece saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 14 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahmine göre, yurdun güneydoğusu ile doğusunda hava koşullarının sertleşmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de bu gece saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu kesimlerde Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt’de aralıklarla kuvvetli sağanak yer yer gök gürültülü sağanak , Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli sağanak, yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.  

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
MGM, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, özellikle sürücülerin ve tarımla uğraşan vatandaşların güncel hava durumu raporlarını takip etmelerini önerdi.

ETİKETLER
Meteoroloji Sağanak
Sıradaki Haber
Cevdet Yılmaz: Huzur ve güven içinde bir coğrafya istiyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:07
Bakan Memişoğlu: Hekimlik bir ömrü şifaya, insana ve sevgiye adamaktır
15:01
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
14:55
Cevdet Yılmaz: Huzur ve güven içinde bir coğrafya istiyoruz
15:22
Bir yaşında kaybolan çocuk 8 yaşında bulundu
14:35
CENTCOM: Hark Adası’nda 90 hedef vuruldu
14:29
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Milli güvenlik meselesi asla siyasete polemik konusu yapılamaz
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
Amasya’da çiçek açan ağaçlar görsel şölen oluşturdu
FOTO FOKUS
Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı
Köpeğini gezdirirken başıboş pitbullun saldırısına uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ