14 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahmine göre, yurdun güneydoğusu ile doğusunda hava koşullarının sertleşmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de bu gece saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu kesimlerde Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt’de aralıklarla kuvvetli sağanak yer yer gök gürültülü sağanak , Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli sağanak, yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yükseklerde buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, özellikle sürücülerin ve tarımla uğraşan vatandaşların güncel hava durumu raporlarını takip etmelerini önerdi.