Ömer Çelik: İHA/SİHA kabiliyetlerimizi geliştirmemiz beka meselesidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savunma sanayiindeki yerli ve milli atılımların stratejik önemine dikkati çekerek Baykar’ın başarıyla tamamladığı son testleri kutladı.

Dünyanın içinden geçtiği zorlu sürece ve uluslararası kurumların etkisizleştiğine vurgu yapan Çelik, güç kullanımının "canavarca" örneklerinin yaşandığı bu dönemde, Türkiye'nin kendi imkan ve kabiliyetlerini artırmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

"Dünyaya örnek teşkil ediyoruz"

Paylaşımında, İHA/SİHA ve yapay zeka teknolojilerinin barışın tesisi için kullanılmasının önemine değinen Çelik, şu ifadeleri kullandı;

Devletimizin ve milletimizin güvenliği ve bekası için bugünün ve geleceğin teknolojisi İHA/SİHA kabiliyetlerimizi ve yapay zekayı barış için kullanma yeteneklerimizi geliştirmemiz zorunludur. Zekanın ve teknolojinin zalimane kullanımına karşı, savunma ve caydırıcılık temelinde barış için kullanımında dünyaya örnek teşkil ediyoruz.

K2 Kamikaze İHA'dan gövde gösterisi

Baykar tarafından öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen 5 adet K2 Kamikaze İHA, farklı dizilimlerle gerçekleştirdiği formasyon uçuş testlerini başarıyla tamamlamıştı. Gelişmiş yapay zeka algoritmaları ve sürü teknolojisi kabiliyetleriyle donatılan K2 Kamikaze İHA'lar, modern harp sahasında Türkiye'nin caydırıcılık gücünü bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Sözcü Çelik, paylaşımının sonunda bu başarıya imza atan Baykar Teknoloji ekibini tebrik etti.