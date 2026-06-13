Kahramanmaraş'ı dünyanın edebiyat şehirleri arasına sokan 500 yıllık miras

Kahramanmaraş, asırlardır şiirin, hikâyenin ve düşüncenin iz bıraktığı şehirlerden biri olarak anılıyor. Anadolu'nun köklü kültür merkezlerinden biri olan şehir, yetiştirdiği şairler, yazarlar ve fikir insanlarıyla Türk edebiyatının şekillenmesinde önemli rol oynadı.

Bu güçlü kültürel miras, bugün UNESCO tarafından verilen "Edebiyat Şehri" unvanıyla uluslararası ölçekte tescillendi. Ancak bu başarı, yalnızca bir başvurunun ya da kısa süreli bir çalışmanın sonucu değil; yüzyıllara yayılan edebiyat birikiminin, güçlü bir kültürel hafızanın, kararlı bir vizyonun ve edebiyatı günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getiren köklü bir kültür ekosisteminin doğal sonucu olarak öne çıkıyor.

UNESCO Edebiyat Şehri unvanına uzanan sürecin tüm detayları, 19 Haziran'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek özel programda ilk kez kapsamlı şekilde anlatılacak.

16. yüzyıldan günümüze kesintisiz bir edebiyat geleneği

Kahramanmaraş'ın UNESCO sürecindeki en güçlü yönlerinden biri, yaklaşık beş asırlık kesintisiz edebiyat geleneği oldu. Halîlî-i Maraşî ile başlayan yolculuk; Karacaoğlan, Sünbülzâde Vehbî, Kuddûsî Ahmed Efendi, Hâmî-i Abdulgaffar Baba ve Hamamcı-zâde Hâfız-ı Maraşî gibi isimlerle devam ederken, modern dönemde Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören gibi Türk düşünce ve edebiyat hayatına yön veren isimlerle yeni bir boyut kazandı.

Bu yönüyle Kahramanmaraş yalnızca belirli bir dönemde öne çıkan bir kültür merkezi değil, yüzyıllar boyunca edebi üretimini sürdürebilmiş nadir şehirlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Şairler şehrinden edebiyat şehrine

UNESCO'nun değerlendirme kriterleri arasında yalnızca tarihi miras değil, bu mirasın nasıl korunduğu ve geleceğe nasıl taşındığı da önemli bir yer tutuyor. Kahramanmaraş'ın başarısında, edebiyatı yaşayan bir şehir kültürü haline getiren çalışmalar etkili oldu.

Şehirde hayata geçirilen kültürel yayınlar, araştırmalar, söyleşiler, sempozyumlar ve genç kuşakları edebiyatla buluşturmayı amaçlayan projeler, UNESCO başvuru sürecinin önemli unsurları arasında yer aldı. Özellikle "Edebiyat Yolu" çalışmasıyla şehrin yetiştirdiği yazar ve şairlerin isimleri şehir hafızasında görünür hale getirilirken, edebi mirasın gündelik yaşamın bir parçası olması hedeflendi.

Edebiyat yalnızca geçmiş değil, şehrin geleceği de olacak

UNESCO Edebiyat Şehri unvanı, Kahramanmaraş için yalnızca kültürel bir prestij anlamı taşımıyor. Uzmanlar, bu unvanın kültür turizmi, yayıncılık, yaratıcı endüstriler ve uluslararası kültürel iş birlikleri açısından da önemli fırsatlar sunacağını belirtiyor.

Son yıllarda dünya genelinde yükselen edebiyat turizmi trendi içerisinde yazar evleri, edebiyat rotaları, tematik müzeler ve kültürel etkinlikler önemli bir yer tutuyor. Kahramanmaraş'ın da sahip olduğu güçlü edebi mirası kültür turizmine dönüştürerek yeni bir çekim merkezi haline gelmesi bekleniyor.

Türkiye'nin kültürel tanıtımına katkı sağlayacak

UNESCO Edebiyat Şehri unvanı yalnızca Kahramanmaraş'ın değil, Türkiye'nin kültürel tanıtımı açısından da önemli bir kazanım olarak görülüyor. Anadolu'nun köklü kültürel birikiminin uluslararası ölçekte daha görünür hale gelmesini sağlayacak bu gelişme, Türk edebiyatının dünya kamuoyunda daha fazla tanınmasına da katkı sunacak.

Şehrin yetiştirdiği şairler, yazarlar ve fikir insanları üzerinden Türkiye'nin kültürel hafızasının yeni nesillere ve uluslararası platformlara aktarılması hedefleniyor.

Bir unvandan daha fazlası

Kültür çevrelerine göre Kahramanmaraş'ın UNESCO Edebiyat Şehri olarak kabul edilmesi, yalnızca bir unvan kazanılmasından ibaret değil. Bu gelişme, yüzyıllardır sözün, şiirin ve düşüncenin merkezlerinden biri olan bir şehrin kültürel hafızasının dünya tarafından tescillenmesi anlamına geliyor.

Bugün UNESCO çatısı altında dünyanın sayılı edebiyat şehirleri arasında yer alan Kahramanmaraş, geçmişten devraldığı güçlü mirası geleceğe taşıyarak yeni nesiller için üretmeye devam eden bir kültür merkezi olma iddiasını da ortaya koyuyor.