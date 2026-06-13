Türkiye'nin ilk UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş, İstanbul'da tanıtılacak

Necip Fazıl Kısakürek'ten Cahit Zarifoğlu'na, Nuri Pakdil'den Rasim Özdenören'e kadar Türk edebiyatına yön veren pek çok önemli ismi yetiştiren Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na "Edebiyat Şehri" olarak kabul edilerek kültürel birikimini uluslararası ölçekte tescilledi.

Yüzyıllara yayılan güçlü edebiyat geleneği, yaşayan kültür hayatı ve bu mirası geleceğe taşıma vizyonuyla dikkat çeken şehir, artık dünyanın sayılı edebiyat şehirleri arasında yer alıyor.

Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Edebiyat Şehri unvanına uzanan yolculuğu, şehrin sahip olduğu kültürel zenginlikler ve bu unvanın geleceğe dönük kazanımları, 19 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek uluslararası tanıtım toplantısında kapsamlı şekilde ele alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in katılımıyla gerçekleştirilecek programda, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı sürecinin detaylarının yanı sıra edebiyat turizmi, kültür ekonomisi, uluslararası iş birlikleri ve Kahramanmaraş'ın kültürel vizyonu da kamuoyuyla paylaşılacak.

UNESCO'nun kazandırdığı yeni dönem masaya yatırılacak

Toplantıda, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın Kahramanmaraş'a sağlayacağı kültürel, sosyal ve ekonomik fırsatlar kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Şehrin uluslararası görünürlüğünün artırılması, kültürel iş birliklerinin geliştirilmesi ve dünya edebiyat şehirleriyle kurulacak yeni bağlantılar hakkında bilgiler paylaşılacak.

UNESCO Edebiyat Şehri unvanının yalnızca bir prestij göstergesi değil, aynı zamanda kültür temelli kalkınma açısından önemli bir fırsat sunduğu vurgulanacak.

Edebiyat turizmi ve kültür ekonomisi gündemde

Programın önemli başlıklarından birini de Kahramanmaraş'ın edebiyat turizmi potansiyeli oluşturacak. Şehrin yetiştirdiği şairler, yazarlar ve düşünürler etrafında şekillenecek kültür rotaları, edebiyat etkinlikleri ve yeni projelerin turizme sağlayacağı katkılar değerlendirilecek.

Ayrıca yayıncılık, kültürel etkinlikler, yaratıcı endüstriler ve kültür ekonomisi alanlarında UNESCO Yaratıcı Edebiyat Şehri unvanının oluşturacağı yeni fırsatlar da toplantının gündeminde yer alacak.

Kahramanmaraş'ın edebi mirası dünyaya anlatılacak

Yüzyıllardır Türk edebiyatına yön veren isimler yetiştiren Kahramanmaraş, sahip olduğu güçlü kültürel mirası uluslararası ölçekte tanıtmayı hedefliyor. Program kapsamında şehrin edebiyat geleneği, kültürel kimliği, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı sürecine dahil olma hikâyesi ve bu unvanın Türkiye'nin kültürel tanıtımına sağlayacağı katkılar da paylaşılacak.

Basının önde gelen temsilcileri, akademisyenler, kültür-sanat dünyasının önde gelen isimleri ve sektör paydaşlarını bir araya getirmesi beklenen programda, edebiyatın toplumları birleştiren gücü, kültürel hafızanın korunmasındaki rolü ve bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar da gündeme gelecek.

Toplantı, Kahramanmaraş'ın UNESCO Edebiyat Şehri olarak üstleneceği yeni rolün ve dünya edebiyat şehirleri arasındaki konumunun kamuoyuna aktarılacağı önemli bir buluşma niteliği taşıyacak.