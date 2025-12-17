Duman 7ºC Ankara
Gündem
DHA 17.12.2025 13:07

Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş için kırmızı bülten çıkarıldı

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunla ilgili şüpheli Erdal Timurtaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş için kırmızı bülten çıkarıldı

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gitmemesi üzerine yapılan denetimlerde 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı. Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından Erdal Timurtaş ve odanın anahtarı bulunan Kemal D. hakkında gözaltı kararı verdi. Yapılan araştırmalarda Erdal Timurtaş ve Esma Timurtaş'ın çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi. Şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı.

Kırmızı bülten çıkarıldı

Toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu öğrenilen altın ve gümüşleri çalarak ailesiyle kaçan Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş için kırmızı bülten talebi kabul edildi. Şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. 

