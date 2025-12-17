Duman 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 17.12.2025 12:23

Bakan Tunç: Kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, aziz milletimizin desteği ve güveniyle 17-25 Aralık'taki kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç: Kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık

Bakan Tunç, NSosyal hesabından, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 12 yıl önce girişimde bulunduğu 17-25 Aralık kumpasına ilişkin paylaşım yaptı.

Milletin ortak iradesinin, hukuk ve demokrasi dışı tüm kirli planları boşa çıkardığını belirten Tunç, ülkenin büyümesinin ve güçlenmesinin önünü her 10 yılda bir kesmeye çalışan vesayetçi zihniyetin hain operasyonlarından birinin de 17-25 Aralık hain darbe girişimi olduğunu hatırlattı.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Emirlerini karanlık odaklardan alan vesayetçi zihniyet kirli emellerini devletin içine sinsice yuvalanan FETÖ'yü kullanarak emniyet ve yargı üzerinden gerçekleştirmek istemiştir. Sahte delil ve senaryolarla millet iradesinin önü kesilmek istenmiş, anayasal düzenimiz, demokratik hukuk devletimiz, bağımsızlığımız hedef alınmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, aziz milletimizin desteği ve güveniyle 17-25 Aralık'taki kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık. Bugüne kadar milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadık, bundan sonra da tanımayacağız. Ülkemiz üzerinde oyun kurmak isteyenlere, milletimizin geleceğini elinden almaya kalkışanlara, devletimize diz çöktürmeyi amaçlayan şer yapılara ve girişimlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz."

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç
Sıradaki Haber
Asgari ücret mesaisinde ikinci tur yarın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:25
"Asrın inşa seferberliği"nde sona gelindi
13:16
Türkiye’de yapay zekayı kullananların oranı yüzde 57,6’ya ulaştı
13:08
Çevresel ve teknolojik faktörler nörolojik hastalık riskini artırıyor
13:14
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş için kırmızı bülten çıkarıldı
13:05
İstanbul barajlarında alarm: Doluluk son 10 yılın en düşük seviyesinde
12:43
Tuzla'da tersanede gemi yangını
Yeşilay ekipleri köylere giderek ailelere bağımlılığın zararlarını anlatıyor
Yeşilay ekipleri köylere giderek ailelere bağımlılığın zararlarını anlatıyor
FOTO FOKUS
9 yaşındaki matematik dahisinden 3 altın madalya
9 yaşındaki matematik dahisinden 3 altın madalya
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ