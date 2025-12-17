Duman 8.6ºC Ankara
TRT Haber 17.12.2025 14:36

Bakanlıktan Büyükçekmece'de özel huzurevinde şiddet iddialarına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir yaşlı bakım merkezinde çekildiği iddia edilen şiddet görüntüleri üzerine soruşturma başlatıldığını, merkezin sorumlu müdürünün çalışma onayının iptal edildiğini ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan Büyükçekmece'de özel huzurevinde şiddet iddialarına ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında "Büyükçekmece'de özel huzurevinde şiddet" başlığıyla yer alan haber ve paylaşımlar üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine gerek duyulduğu belirtildi.

Söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerinin ilgili merkeze ivedilikle intikal ederek inceleme başlattığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi;

Bakanlığımız tarafından muhakkik görevlendirilmiş olup, eş zamanlı olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. İdari tedbir kapsamında, Sorumlu Müdür Y.K.’nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir.

"Kapatma işlemi dâhil tüm yaptırımlar uygulanacak"

Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup; adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Ressam Gökçebağ, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmenin mutluluğunu yaşıyor
FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının üzerinden 12 yıl geçti
