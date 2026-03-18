Dünya
AA 18.03.2026 21:55

Pezeşkiyan: Enerji tesislerine saldırı dünyayı etkileyecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabilir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail’in İran’ın altyapısına yönelik saldırılarının kendilerine ve destekçilerine fayda sağlamayacağını, aksine bunun "tüm dünyayı etkileyebilecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabileceğini" belirtti.

Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in, İran’ın enerji altyapısına yaptığı saldırılara ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

İran’ın enerji altyapısının hedef alınmasını "şiddetle kınadığını" belirten Pezeşkiyan, "Bu tür eylemler, Amerikan ve Siyonist düşmana ve destekçilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır." ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, İran'da enerji altyapısının vurulmasının durumu daha da karmaşık hale getireceğini belirterek, "(Saldırlar) Tüm dünyayı etkileyebilecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabilir." ifadelerine yer verdi.

SON HABERLER
23:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de
23:12
Milli Savunma Bakanı Güler, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
23:06
Türkiye, Afganistan ve Pakistan'ın Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan etmesinden memnun
22:57
Katar: İran'ın Ras Laffan'a saldırısı tehlikeli bir tırmanış ve egemenliğin açık bir ihlalidir
22:56
Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü
23:02
Bakan Fidan'dan Riyad'da diplomasi trafiği
AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu
AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu
FOTO FOKUS
Türk bilim insanlarından uzayda önemli keşif: 7 yeni gen bulundu
Türk bilim insanlarından uzayda önemli keşif: 7 yeni gen bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ