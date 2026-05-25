Çok Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.05.2026 00:21

İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne yeniden faaliyet izni verildi

İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin iptaline ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yürürlükten kaldırıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne yeniden faaliyet izni verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

Karar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi gereğince alındı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Özvar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek.

Cumhurbaşkanımız, öğrencilerimizin eğitim hayatının aksamaması, ailelerimizin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarımızın haklarının gözetilmesi yönündeki süreci hassasiyetle yeniden değerlendirmiştir.

Öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması yönündeki güçlü irade doğrultusunda karar güncellenmiştir.

İlk karar, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hukuki işlemdi. Ancak sonrasında sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın beklentilerini hassasiyetle gözetmiştir.

Alınan kararın öğrencilerimiz, ailelerimiz ve yükseköğretim camiamız için hayırlı olmasını diliyorum" 

ETİKETLER
Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Çorum FK'yı tebrik etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:36
Göç İdaresi Başkanlığına Muhammet Selami Yazıcı atandı
23:48
İETT otobüsüne çarpan motokurye yaralandı
23:41
Meteorolojiden Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı
23:39
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
23:38
Beyaz Saray: İran'la anlaşmanın tamamlanması günler sürebilir
23:03
Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Etnospor'un son gün etkinlikleri gerçekleştirildi
Etnospor'un son gün etkinlikleri gerçekleştirildi
FOTO FOKUS
Türk mutfağı New York'ta tanıtıldı
Türk mutfağı New York'ta tanıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ