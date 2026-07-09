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Dünya
AA 09.07.2026 04:31

Bahreyn'de halka güvenli bölgelere yönelme çağrısı yapıldı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli bölgelere yönelmeleri çağrısında bulundu.

Bahreyn'de halka güvenli bölgelere yönelme çağrısı yapıldı
[Temsili Fotoğraf]

Bahreyn İçişleri Bakanlığının sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.

Kuveyt ordusu da hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alınmıştı.

ABD, son saldırılarda İran’ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgelerini hedef aldı
ABD, son saldırılarda İran’ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgelerini hedef aldı

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