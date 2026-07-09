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Dünya
AA 09.07.2026 04:02

Kuveyt ordusu, füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalıştığını açıkladı

Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu.

Kuveyt ordusu, füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalıştığını açıkladı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Kuveyt ordusunun sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz, füze ve İHA saldırılarını engellemeye çalışıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırının kaynağına ilişkin bir bilgiye yer verilmezken, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alınmıştı.

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