İran: ABD'nin son eylemleri cevapsız kalmayacak

İran devlet televizyonuna konuşan Garibabadi, ABD'nin saldırılarını değerlendirdi.

ABD'nin 14 Haziran'da Pakistan aracılığında varılan mutabakatı yerine getirmediğini söyleyen Garibabadi, mutabakat zaptına göre tarafların aşama aşama ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik hakaret içeren açıklamalarına değinen Garibabadi, "Bugün İran milletine hakaret etmekten daha fazla saldırı tehdidinde bulunmaya kadar yaptığı açıklamalar, otorite işareti değil, yıllardır güç, yaptırımlar ve tehditlere dayalı, İran ulusunu diz çöktüremeyen politikanın başarısızlığının itirafıdır. Suçlu ve katil Trump'la kendi dilinde konuşmalıyız ve görünüşe göre o, güç dilini daha iyi anlıyor." ifadelerini kullandı.

Garibabadi, "ABD'nin son eylemleri cevapsız kalmayacak." dedi.

İran liderinin danışmanı Rızai: Saldırgan düşman ve işbirlikçileri şiddetle cezalandırılacak

Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Rızai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin ülkeye başlattığı saldırılara karşılık vereceklerini belirtti.

Mesajında, Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi 194. ayetini alıntılayan Rızai, "Saldırgan düşman ve işbirlikçileri şiddetle cezalandırılacak." ifadesine yer verdi.

"ABD'liler, onlara ezici bir karşılık vereceğimizi bilmeli"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, katıldığı bir televizyon programında, ABD'nin İran'a saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Azizi, "ABD'liler, onlara ezici bir karşılık vereceğimizi ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar güvenliklerini ellerinden alacağımızı bilmeli." ifadesini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından ülkenin güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ile Bender Abbas kentleri ile Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerinde patlamalar meydana gelmişti.

İran basını Çabahar kentindeki İmam Ali Hastanesi'nin saldırılarda vurulduğunu duyurmuş ve kentin bazı kısımlarında elektriklerin kesildiğini duyurmuştu.

Ayrıca Buşehr ve Ebu Musa Adası'nda da patlama seslerinin duyulduğu belirtilmiş ancak Buşehr Nükleer Santrali'nde herhangi bir zararın meydana gelmediği aktarılmıştı.