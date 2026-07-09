Kabine üyelerinden NATO Zirvesi paylaşımı

NSosyal'deki hesaplarından "KüreselLiderErdoğan" ve "NATOsummit" etiketleriyle paylaşımda bulunan bakanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvedeki diplomatik temaslarına ve liderliğine vurgu yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek zirvenin, bölgesel ve küresel krizlerin derinleştiği bir dönemde Türkiye'nin barışın, istikrarın ve güvenliğin tesisi için üstlendiği stratejik rolü bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ankara merkezli diplomasi, küresel güvenlik mimarisinde söz sahibi olan, barışı önceleyen ve insanlığın ortak vicdanına seslenen bir anlayışı temsil etmeye devam ediyor." paylaşımında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizlerin ortasında barışı inşa eden, dünyaya yön veren küresel lider olduğunu belirterek, "36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi uluslararası diplomaside üstlendiğimiz öncü rolü gözler önüne seriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, barışın, istikrarın ve güvenin adresi olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Kararlı lider, güçlü devlet." başlığıyla yaptığı paylaşımında, "Türkiye, artık küresel düzeyde gelişmeleri izleyen değil, kendi politikalarını adım adım uygulayan bir ülkedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bunu bir kez daha gösterdi." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye emin ellerde"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Havada, karada, denizde ve masada… Türkiye emin ellerde." paylaşımında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın

Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu güçlü liderlik ve vizyon sayesinde ülkemiz, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni diplomatik ağırlığını ve stratejik konumunu bir kez daha ortaya koyan önemli kazanımlarla tamamladı. Türkiye barışın, istikrarın ve güvenliğin inşasında söz söyleyen öncü ülkelerden biri olmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'nın dünya siyasetinin kalbinin attığı merkez olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tecrübesi, kararlı duruşu ve güçlü liderliğiyle yalnızca Türkiye'ye yön vermiyor, küresel dengeleri de şekillendiriyor. Krizlerin ortasında barışı, belirsizliklerin karşısında istikrarı, zulmün karşısında hakkı ve adaleti savunuyor. NATO Zirvesi bir kez daha gösterdi. Türkiye artık gündemi takip eden değil, gündemi belirleyen masaya davet edilen değil, masayı kuran ülkedir. Bu yükselişin adı Türkiye, bu güçlü yürüyüşün lideri küresel lider Erdoğan'dır."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise paylaşımında "Türkiye, küresel diplomasinin en önemli buluşmalarından birine daha başarıyla ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin diyalog ve ortak aklı güçlendiren sonuçlarıyla bölgemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Masada mutlak irade, sahada tavizsiz güç" notuyla yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde küresel meselelerde söz sahibi olmaya ve diplomasinin merkezinde yer almaya devam ettiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu paylaşımında, "Küresel dengeleri şekillendiren liderlik, yarını inşa eden güçlü duruş. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla Türkiye'nin uluslararası arenadaki sarsılmaz iradesi ve kararlı adımları tüm dünyada yankılanmaya devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

"Türkiye küresel dengelerin güven veren kurucu aktörlerinden biridir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "İnsanlığın vicdanını temsil eden, hakkı ve adaleti savunan bir küresel liderlik..." notuyla bir video paylaşım yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise paylaşımında, "Türkiye artık dünyada sözü dinlenen, kararları belirleyen bir güç merkezidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle ülkemiz, küresel diplomasinin merkezinde yer almaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat bazı liderlerin gelişmeleri okuduğunu, bazı liderlerin tarihin akışını değiştirdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; krizlerin nesnesi değil, çözümün öznesi; küresel dengelerin takipçisi değil, güven veren kurucu aktörlerinden biridir. Bugün dünyanın dikkatle takip ettiği her önemli masada Türkiye'nin sözü, iradesi ve vizyonu vardır. Çünkü güçlü liderlik, güçlü devlet ve güçlü millet; güçlü Türkiye'nin en büyük teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise "36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, Türkiye’nin küresel denklemlerde hangi noktaya ulaştığını tüm dünyaya gösterdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı, sözü beklenen ve sözüne kulak verilen Türkiye’nin adıdır." paylaşımında bulundu.