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Dünya
AA 08.07.2026 23:35

Yabancı basın mensupları NATO Ankara Zirvesi'nden memnun ayrıldı

Yabancı basın mensupları, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yürütülen organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yabancı basın mensupları NATO Ankara Zirvesi'nden memnun ayrıldı

Dünyanın dört bir köşesinden NATO Ankara Zirvesi'ni takip eden yabancı basın mensupları, organizasyon ve sunulan hizmetlere ilişkin olumlu yorumlarda bulundu.

Polonya Kamu Yayın Kuruluşu Telewizja Polska muhabiri Artur Piotr Kieruzal, "Büyük politikacıların arka planında çalışan biri olarak söylemeliyim ki tüm organizasyon gayet iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Zirvede sunulan yemeklerin çok lezzetli olduğunu belirten Kieruzal, "Bizi ağırladığınız için çok teşekkürler. Umarım bir gün NATO zirvesi bu güzel şehre geri döner." dedi.

"Ulaşım ve hareket kolaylığı başta olmak üzere organizasyonun her yönü mükemmeldi"

İtalyan haber ajansı Il Sole 24 Ore'den muhabir Antonio Pollio Salimbeni de yemeklerin "mükemmel" olduğunu belirtti.

Salimbeni, basın mensuplarına sağlanan ulaşım ve hareket kolaylığı başta olmak üzere organizasyonun her yönüyle mükemmel olduğunu kaydetti.

Belçika'nın Fransızca çıkarılan yüksek tirajlı gazetesi Le Soir'ın muhabiri Philippe Charles Regnier, zirveyi yurt dışından gelen birçok gazetecinin takip ettiğini söyledi.

Regnier, basın mensuplarına ikram edilen yemeklere işaret ederek, "Yemekler güzeldi ve bol miktardaydı özellikle de tatlılar." dedi.

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