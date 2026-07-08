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Dünya
AA 08.07.2026 22:55

İsrail devlet televizyonu: ABD, yakıt ikmal uçaklarını yeniden İsrail ve Orta Doğu'ya konuşlandırıyor

ABD'nin İran ile sağlanan ateşkes ve mutabakat sonrası Avrupa'ya gönderdiği yakıt ikmal uçaklarının yeniden İsrail ve Orta Doğu'ya konuşlanmak üzere havalandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu: ABD, yakıt ikmal uçaklarını yeniden İsrail ve Orta Doğu'ya konuşlandırıyor

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ABD’nin dün gece İran'a yönelik saldırılarının ardından Washington yönetiminin bölgedeki askeri hareketliliğini artırdığı aktarıldı.

Haberde, İran'la sağlanan mutabakat sonrası Avrupa'daki üslere konuşlandırılan ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının son birkaç saat içinde bölgeye doğru yola çıktığı belirtildi.

KAN'a konuşan İsrailli kaynaklar ise Tel Aviv yönetiminin ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının birkaç gün sürebileceği değerlendirmesini yaptığını söyledi.

ABD ile İran arasındaki yeniden yükselen gerilimin ardından İsrail ordusunun da yüksek alarm durumuna geçtiği bildirildi.

Son 24 saatte askeri kurmaylarıyla durum değerlendirmeleri gerçekleştirdiği kaydedilen İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Pentagon'dan üst düzey yetkililerle doğrudan temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

Tel Aviv yönetiminin İran'ın ABD saldırılarına misilleme olarak İsrail’i hedef alması halinde "sert" karşılık vermeyi planladığı ifade edildi.

İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı ise henüz halka yönelik güvenlik yönergelerinde bir değişikliğe gitmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız." demişti.

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