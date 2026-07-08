Katil İsrail'in Gazze'ye gün içinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı bir çadırı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Saldırıda aralarında 10 yaşında bir çocuğun da olduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin, Bessam Hüseyin Kasım el-Kadi (47), oğlu Hüseyin (19), Reşid Nayif Reşid el-Kadi (38) ve Emir İmad Muharib Şaban (10) olduğu belirtildi.

İsrail savaş uçakları Gazze kentindeki Hasan Selame Okulu'nun çevresini bombaladı, saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 6 yaşındaki Abdurrahman Refik Bedvan, kaldırıldığı Şifa Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şifa Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yer alan el-Uyun Caddesi'nde sivillerin bulunduğu bir noktaya düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin batısındaki üniversiteler çevresinde sivil bir aracı hedef alan İHA saldırısında da 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İsrail savaş gemilerinin Gazze kentinin batısındaki liman bölgesine açtığı ateş sonucu bir Filistinli kadın ayağından yaralandı.

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde açtığı ateş sonucu 26 yaşındaki Ahmed Nasır Selim isimli kamyon şoförü hayatını kaybetti. Selim'in, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçen insani yardım tırlarından birinde şoför olarak çalıştığı ve yardım malzemelerinin yüklenmesini beklediği sırada İsrail ateşine maruz kaldığı aktarıldı.

Öte yandan Han Yunus'un el-Mevasi bölgesindeki "İta İstasyonu" ve "Bölgesel Park" çevresinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze'ye saldırıyorlar

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre ateşkesten bu yana düzenlenen saldırılarda 1084 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 491 kişi yaralandı, enkazdan 799 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 73 bin 110'a, yaralı sayısı ise 173 bin 599'a yükseldi.