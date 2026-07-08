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Dünya
AA 08.07.2026 20:38

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: Katil Trump ile anladığı dilden konuşmak gerekiyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik yeni saldırı açıklaması hakkında, "Katil Trump ile anladığı dilden konuşmak gerekiyor." dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: Katil Trump ile anladığı dilden konuşmak gerekiyor

Garibabadi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Trump’ın İran’a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Trump’ın İran'a yönelik saldırı tehdidini bir güç gösterisi değil, "yıllardır zorbalık ve yaptırımlara rağmen İran'ı dize getirmeyi başaramayan bir politikanın yenilgi itirafı" olarak nitelendiren Garibabadi, "Katil Trump ile anladığı dilden konuşmak gerekiyor; görünüşe göre güç dilinden daha iyi anlıyor." dedi.

ABD Başkanı Trump, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesindeki konuşmasında, İran'a yönelik bugün yeni bir saldırı düzenleyebileceklerini söylemişti.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basına değerlendirmelerde bulunmuş, "Dün gece onları çok sert vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız." ifadelerini kullanmıştı.​​​​​​​

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