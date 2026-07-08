Bir sonraki NATO Zirvesi Arnavutluk'ta gerçekleştirilecek

36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Zirve sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Ankara Zirvesi'nin "son derece başarılı" geçtiğini belirten Rutte, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın mükemmel ev sahipliği yaptığı Ankara'da, (1 yıl önce Lahey'de verilen) taahhütler artık hayata geçiriliyor." dedi.

Rutte, bir sonraki NATO Zirvesi'nin Arnavutluk'ta düzenleneceğini açıkladı.

Bu kararın Lahey Zirvesi'nde alındığını belirten Rutte, Ankara'daki zirvenin ardından bir sonraki NATO Zirvesi'nin Arnavutluk'ta yapılacağını ancak kesin tarihin henüz belirlenmediğini söyledi.