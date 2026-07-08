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Gündem
AA 08.07.2026 18:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Liderler Türkiye-Suriye ikili ilişkileri ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğini geliştirmek için gayretlerin artarak süreceğini, Türkiye’nin Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye’nin bölgemizdeki çatışmaların dışında kalmasının, ülkenin yeniden ayağa kaldırılması için hayati önemde olduğunu ifade etti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

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