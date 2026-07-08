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TRT Haber 08.07.2026 19:49

Yılmaz: Türkiye, uluslararası alandaki müstesna konumunu ortaya koydu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye, güçlü diplomatik birikimi ve ev sahipliği kabiliyetiyle bir kez daha uluslararası alandaki müstesna konumunu ortaya koydu." dedi.

Yılmaz: Türkiye, uluslararası alandaki müstesna konumunu ortaya koydu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Türkiye'de düzenlenen bu önemli zirvenin hem içerik hem de organizasyon kalitesi bakımından başarıyla icra edildiğini vurgulayan Yılmaz, "Türkiye, güçlü diplomatik birikimi ve ev sahipliği kabiliyetiyle bir kez daha uluslararası alandaki müstesna konumunu ortaya koydu." dedi.

Zirve'nin Türkiye, bölge ve İttifak için hayırlı sonuçlara vesile olmasını dileyen yılmaz, organizasyonda emeği geçen kurumları ve katkı sunan herkesi tebrik etti.

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