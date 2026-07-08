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Dünya
AA 08.07.2026 18:58

ABD Başkanı Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Beştepe'de NATO Ankara Zirvesi sonrası basın toplantısında, "Ankara'da çok başarılı bir NATO geçirdik. Erdoğan muazzam bir iş çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu fantastik başarılar için teşekkür ediyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum

ABD Başkanı Trump, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında, zirvenin ev sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a işaret eden Trump, "Türkiye'de çok başarılı bir NATO Zirvesi'ni tamamladım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum, muhteşem bir insan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, harika bir lider, uzun süredir dostum, çok güçlü bir lider. Çok güçlü bir kişiliği var, bundan dolayı da bu kadar başarılı ve iyi bir ülkeyi yönetiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güçlü bir orduya sahip olduğunu vurgulayan Trump, "Uçaktan indiğiniz an havalimanına baktığınızda çok güzel bir terminal görüyorsunuz. Her şey çok güzel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum, müthiş bir iş çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, petrol fiyatlarının alt seviyede tutulması gerektiğine dikkati çekerek, İran'a saldırmasının gerekli bir durum olduğunu savundu.

İran'a saldırılarında ülkenin ordusunu ve donanmasını yok ettiklerini belirten Trump, "Şu an mücadele kapasiteleri oldukça düşük. Çok az füzeleri kaldı." dedi.

Trump, ABD'nin NATO'ya en çok katkı yapan ülke olduğunu vurgulayarak, "Silahlı kuvvetlerimize 1 trilyon dolar yatırım yaptık ve şu an 1,5 trilyon dolar için (Kongreden) istekte bulunuyoruz." diye konuştu.

NATO toplantısına ilişkin Trump, "Odada çok büyük bir birlik ruhu vardı. Tüm ülkeleri savunma taahhütlerini oldukça hızlı artırmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, salondaki birlik ruhunun "inanılmaz" olduğunun altını çizerek, "Çok başarılı bir zirveydi." dedi.

Ankara'da birçok liderle görüşme imkanı bulduğunu, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de görüştüğünü anlatan Trump, "Şara, Suriye'yi bir araya getirmede çok iyi bir iş çıkardı, çok güzel işler yaptı. Önceki yönetim döneminde Suriye darmadağındı." değerlendirmesinde bulundu.

"İran'la savaşın yeniden başlayacağını sanmıyorum"

Trump, bir gazetecinin "İran'la savaş yeniden başlayacak görünüyor." şeklindeki sözleri üzerine, "Ben, yeniden başlayacağını sanmıyorum. Çok hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Birkaç gemiyi vurdular, biz de daha sert vurduk. Onlar vurduğunda biz 10 kat daha fazla vururuz. Bizim daha iyi ekipmanlarımız var." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka alanında da Çin'in önüne geçtiklerini söyleyen Trump, "Şu anda TikTok'ta bir numaradayım." dedi.

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