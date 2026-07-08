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Dünya
AA 08.07.2026 23:14

Eski İran lideri Hamaney için Irak'ın Kerbela kentinde cenaze töreni düzenleniyor

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için Irak'ın Kerbela kentindeki cenaze töreni düzenleniyor.

Eski İran lideri Hamaney için Irak'ın Kerbela kentinde cenaze töreni düzenleniyor

Irak resmi haber ajansı INA’ya göre, Hamaney’in Necef’ten getirilen naaşı Kerbela’ya ulaştı ve buradaki cenaze törenine başlandı.

Hamaney’in cenaze törenine katılmak için Kerbela’da toplanan binlerce kişi sabah saatlerinden beri yollarda beklediği, naaşı taşıyan aracın yoğun kalabalıktan dolayı ilerlemekte zorlandığı belirtildi.

Cenaze törenine katılanlar “ABD’ye ölüm” ve “İsrail’e ölüm” sloganları attı.

Hamaney’in naaşı Kerbela’da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abbas’ın türbelerinde de gezdirilecek ve burada cenaze namazı kılınacak.

Kerbela Valiliği kentte yarın resmi tatil ilan etti.

Kerbela’daki cenaze töreni sonrası tekrar İran’a gönderilecek

Hamaney’in naaşını taşıyan uçak dün Necef’teki Uluslararası Necef Havalimanı’na getirilmişti. Naaşı burada Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ve devlet yetkilileriyle siyasi parti liderleri karşılamıştı.

Hamaney için Necef’te bu sabah cenaze töreni düzenlenmiş, naaş Hazreti Ali türbesinde gezdirilmişti. Hamaney için burada cenaze namazı da kılınmıştı.

Ayetullah Ali Hamaney’in naaşı Kerbela’daki cenaze töreni sonrası tekrar İran’a gönderilecek.

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