Türkiye, Somali’deki diyalog sürecinde aktif rol oynuyor

Somali’de anayasa ve seçim sistemindeki değişiklik girişimleri üzerinden yönetim ve muhalefet arasında bir süredir devam eden tartışmaların ardından MİT'in girişimleriyle taraflar arasında dün, başkent Mogadişu’da görüşmeler başladı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda MİT’in taraflar nezdinde uzun süredir yürüttüğü girişimler olumlu sonuç verdi.

Somali Federal Hükümeti ile muhalefet temsilcileri, görüşmelerin devam etmesini kararlaştırırken, süreç, Türk Dışişleri Bakanlığı ile yakın koordinasyon ve eşgüdüm içinde ilerliyor.

Güvenlik kaynakları, MİT’in Somali’deki siyasi taraflar arasında güven tesis edilmesi ve sorunların diyalog yoluyla yapıcı bir zeminde ele alınıp çözülmesi için uzun süredir devrede olduğunu bildirdi.

Türkiye, süreç boyunca taraflara, "Somali’de kalıcı barış ve istikrarın ancak diyalog, uzlaşı ve kapsayıcı bir siyasi süreçle mümkün olacağı" mesajını verirken, ülkenin geleceğinin ancak Somalililerin iradesiyle inşa edilebileceği gerçeğine dikkati çekti.

Güvenlik kaynakları, Somali’nin gerçek dostu ve stratejik ortağı Türkiye’nin barış, istikrar ve kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceğini bildirdi.

Somali hükümeti ve muhalefetinden Türkiye'ye teşekkür

Somali hükümetinden yapılan açıklamada, arabuluculuk rolü dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür edildi.

Hükümet ile muhalefet temsilcilerinin, Mogadişu'da bir araya geldiği ve toplantının dostane bir atmosferde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tarafların görüşlerini açık, samimi ve yapıcı bir ortamda karşılıklı olarak paylaşmalarına imkan sağlamıştır. Taraflar, diyalog süreci boyunca üstlendiği özverili kolaylaştırıcılık rolü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerini ifade etmiştir." denildi.

Görüşmelere muhalefetin bir bölümü adına katılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu da yaptığı yazılı açıklamada, tarafların, Mogadişu'da gerçekleştirilen görüşmelerde, Somali'nin siyasi istikrarı, güvenliği ve refahı için kapsayıcı diyalog sürecinin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardığını belirtti.