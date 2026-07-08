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TRT Haber 08.07.2026 23:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara’da bulunan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i NATO Ankara Zirvesi marjında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Costa ile von der Leyen'i kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre kabulde Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde her seviyede artan temasların memnuniyet verdiğini, Türkiye'nin beklentisinin AB'ye üyelik sürecinin canlandırılması olduğunu, bunun için ilgili mekanizmaların harekete geçirilmesinin ve gerekli toplantıların başlatılmasının beklendiğini ifade etti.

Türkiye'nin yıllardır AB'ye aday ve Gümrük Birliği'ne üye olduğuna, atılan adımlar sayesinde Avrupa'da önemli bir üretim merkezi haline geldiğine dikkati çeken Erdoğan, ekonomilerin entegre yapısının Avrupa'nın dünyaya karşı rekabet gücünü artırdığını, AB'nin ticaret ve yatırımlar konusunda yapmayı düşündüğü düzenlemelerin Türkiye'yi de kapsamasının doğal olarak beklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkı sunmak için girişimde bulunduğunu, NATO müttefiklik hukukuna uygun adımlar beklediklerini kaydetti.

Kabulde Türkiye'nin Ukrayna-Rusya, ABD-İran çatışmaları ile İsrail'in Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki saldırılarını sonlandırmak için attığı diplomatik adımlar ve son gelişmeler de ele alındı.

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